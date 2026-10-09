1978 год: неудачная динамическая защита для «Леопарда» Хроника сотворения брониВ 1976–1978 годах было изготовлено и расстреляно более 170 мишеней различных конфигураций: от одиночных сэндвич-панелей с тонкой взрывчатой прослойкой до полномасштабных броневых модулей, полностью перекрывавших лобовую проекцию Leopard 1.