Профессор из Нижнего Новгорода перевел мошенникам 440 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД РФ по региону. 77-летнему профессору позвонил неизвестный, представился администратором энциклопедического сайта и предложил разместить на интернет-портале резюме его авторской книги.