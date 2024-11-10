Профессор из Нижнего Новгорода перевел мошенникам 440 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД РФ по региону. 77-летнему профессору позвонил неизвестный, представился администратором энциклопедического сайта и предложил разместить на интернет-портале резюме его авторской книги.
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