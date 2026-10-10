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Причиной аварийной посадки самолета в Забайкалье стала неисправность двигателя

Причиной аварийной посадки самолета в Забайкалье стала неисправность двигателя

max.ru/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Техническая неисправность двигателя стала причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае.

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