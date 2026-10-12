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Florida deputy, woman killed in I-95 head-on collision

A Florida sheriff's deputy responding to an officer-related shooting and a 26-year-old woman were killed in a head-on collision on Interstate 95.

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