Florida deputy, woman killed in I-95 head-on collision

A Florida sheriff's deputy responding to an officer-related shooting and a 26-year-old woman were killed in a head-on collision on Interstate 95.
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