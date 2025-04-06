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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков не набрал очков впервые за 7 матчей: 3 броска и «-2» за 23:04 против «Монреаля»

Форвард «Филадельфии» не отметился голевыми действиями в игре с «Монреалем» (2:3). В 75 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 58 (24+34) очков.

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