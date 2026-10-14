Аудитория соцсети X* выразила резкое недовольство в связи с анонсом председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Киеву оборонного кредита в размере 2,86 миллиарда евро.
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