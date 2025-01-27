Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Достойная пенсия — это 40% от утраченного дохода, заявила депутат Госдумы

Достойная пенсия — это 40% от утраченного дохода, заявила депутат Госдумы

Российские власти будут стремиться к тому, чтобы каждый россиянин получал достойную пенсию, которая должна составлять 40% от прежнего заработка человека, рассказала депутат ГД Светлана Бессараб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Воробьев
Глупости! В начале 90-х прошлого века и далее заработки были мизерные. 5 тыр например, возьмем. Какой будет пенсия 40% от этих 5 тыщ?
Ответить
12 час.
СК
Степан Капуста
40% на пенсию от зарплаты 50 тысяч - 32 тысячи. Не так плохо. Сегодня моя знакомая - жена военнослужащего, не набравшая стажа из-за переездов по гарнизонам - получает пенсию 9 тысяч 500 рублей. Каково? Овдовеет, минобороны будет приплачивать ей немного за мужа-офицера, но от нищеты ей не спастись.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх