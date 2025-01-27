Достойная пенсия — это 40% от утраченного дохода, заявила депутат Госдумы

Глупости! В начале 90-х прошлого века и далее заработки были мизерные. 5 тыр например, возьмем. Какой будет пенсия 40% от этих 5 тыщ?

СК

Степан Капуста

40% на пенсию от зарплаты 50 тысяч - 32 тысячи. Не так плохо. Сегодня моя знакомая - жена военнослужащего, не набравшая стажа из-за переездов по гарнизонам - получает пенсию 9 тысяч 500 рублей. Каково? Овдовеет, минобороны будет приплачивать ей немного за мужа-офицера, но от нищеты ей не спастись.