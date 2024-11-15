Береговая охрана Китая проследила за пополнением Филиппинами запасов для военного корабля, незаконно севшего на мель в морской акватории вблизи рифа Жэньай

Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- С одобрения Китая Филиппины в четверг с помощью гражданского судна пополнили запасы предметов первой необходимости на военном корабле, незаконно севшем на мель в водах вблизи рифа Жэньай в Южно-Китайском море, сообщил в пятницу официальный представитель Береговой охраны Китая /БОК/ Лю Дэцзюнь.