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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики Северного флота приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Военные коммунальщики Северного флота приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Всероссийский проект призван напоминать о тех, кто с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года погиб в блокадном Ленинграде, отстаивая город и проявляя истинный героизм.

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