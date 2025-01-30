Купила себе мечту: девушка поделилась опытом путешествий с автодомом

Дом площадью 7,5 кв. м оснащен кухней, санузлом и гигантской кроватью Личный фотоархив Олеси Бэйкер Рвануть на уикэнд на живописное озеро или провести целый месяц в окружении гор, при этом не заботясь о комфортном ночлеге, теперь может героиня нашей сегодняшней статьи.
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