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Адвокат Данилов: Жертвы мошенников получат 100 тыс. рублей при страховании карты

Адвокат Данилов: Жертвы мошенников получат 100 тыс. рублей при страховании карты

С 1 октября 2023 года страховка банковских карт будет покрывать мошеннические списания. Соответствующее заявление сделал адвокат Кирилл Данилов, пишет РИА Новости.

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