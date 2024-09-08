Сотни ударов дронами и Javelin. Танк "Царь-мангал" не только выстоял, но и защитил экипаж

Танк, получивший прозвище "Царь-мангал", перенёс свыше ста атак беспилотников и Javelin, при этом экипаж остался невредимым.
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