Прекращение импорта голливудских фильмов станет ещё одним китайским ответом на пошлины Трампа

Китай планирует, среди прочих значительных антикризисных мер в отношении пошлин США, ограничить импорт голливудских фильмов после введения президентом США Дональдом Трампом новой пошлины на товары из КНР.
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