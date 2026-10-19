Новая неделя на Кубани начнется с дождей, однако уже со среды погода улучшится. Область высокого давления разгонит тучи, и ливни станут редкими.
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