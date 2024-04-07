Александр Бельский поздравил петербуржцев с праздником Благовещения

Он напомнил, что православная вера для россиян является опорой в непростые времена Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию и ко всем петербуржцам с поздравлениями в честь праздника Благовещения.