Газета.ru

5 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман В
    Что взять с идиотов. В Средней Азии и в Казахстане, как и на Украине, если нечем больше выделится, способности ограни...В Казахстане наци...
  • Георгий Михалев
    Наконец научились не реагировать на всякий бред дебилов.В МИД РФ не стали...
  • Марат Иванов
    Точно!Эксперты прокомме...

Город со 150 летней историей стал жертвой пожаров в Калифорнии

Город со 150 летней историей стал жертвой пожаров в Калифорнии

Город Гринвилл, один из первых центров центров золотодобычи в Калифорнии времен "золотой лихорадки" и основанный в 1850-хх годах, оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название "Дикси", сообщает телеканал KXTV.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх