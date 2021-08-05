Город со 150 летней историей стал жертвой пожаров в Калифорнии

Город Гринвилл, один из первых центров центров золотодобычи в Калифорнии времен "золотой лихорадки" и основанный в 1850-хх годах, оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название "Дикси", сообщает телеканал KXTV.
Город Гринвилл, один из первых центров центров золотодобычи в Калифорнии времен "золотой лихорадки" и основанный в 1850-хх годах, оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название "Дикси", сообщает телеканал KXTV.
Свежие комментарии