По 30 тысяч рублей за ребёнка: 11 цыганок поставили на поток нелегальную миграцию в Брянской области

Ruslan Yarocky/Globallookpress В Брянской области раскрыли необычную схему, связанную с нелегальной миграцией: жительницы Новозыбковского района из цыганской диаспоры зарабатывали на продаже отцовства иностранцам.
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