Опасные вещества не обнаружили в питьевой воде в Крыму и на Кубани

ИЗВЕСТИЯ Роспотребнадзор не обнаружил превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Краснодарском крае и Крыму после разлива мазута с танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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