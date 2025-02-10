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Опасные вещества не обнаружили в питьевой воде в Крыму и на Кубани

Опасные вещества не обнаружили в питьевой воде в Крыму и на Кубани

ИЗВЕСТИЯ Роспотребнадзор не обнаружил превышения показателей опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбной продукции в Краснодарском крае и Крыму после разлива мазута с танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

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