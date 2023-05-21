Banki.loans

388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Простили Хиросиму янки... Видела, как этот Премьер извивался перед маразматиком, как уж... Как же, сам престарелый ба...В Японии подтверд...
  • Галина Светлая
    Герои!Спасибо российско...
  • Павел Лазарев
    Смерть укрофашизмуМК: Россия нанесл...

РИА Новости: Как поменяется обстановка в зоне СВО после освобождения Артемовска

РИА Новости: Как поменяется обстановка в зоне СВО после освобождения Артемовска

Спустя 9 месяцев и 19 дней штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завершили освобождение Бахмута. Информационное агентство «РИА Новости» проинформировало, как поменяется обстановка в зоне СВО, после успехов российских бойцов на Артемовском направлении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх