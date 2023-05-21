РИА Новости: Как поменяется обстановка в зоне СВО после освобождения Артемовска

Спустя 9 месяцев и 19 дней штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завершили освобождение Бахмута. Информационное агентство «РИА Новости» проинформировало, как поменяется обстановка в зоне СВО, после успехов российских бойцов на Артемовском направлении.