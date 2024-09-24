«Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

Дональд Трамп-младший пристыдил президента Украины Владимира Зеленского за слова о его отце Дональде Трампе-старшем и кандидате в вице-президенты США Джей Ди Вэнсе, а также за поддержку кандидатуры Камалы Харрис.
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