«Вы должны это увидеть сами», сказал он.Московское метро восхитило американского ветерана Дэна Кастла, который в ходе шестичасовой экскурсии по подземке записал видеоролик для канала Wild Siberia, сообщает РИА Новости.
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