Могли потерять половину урожая. Томенко рассказал о подвиге алтайских аграриев

Из-за засухи и дождей аграрии Алтайского края оказались в сложнейшей ситуации, но им удалось преодолеть эту ситуацию 2023 год стал крайне неблагоприятным для сельского хозяйства Алтайского края: из-за засухи летом и затяжных осадков осенью крестьяне могли потерять до потери урожая, однако аграриям удалось преодолеть эту ситуацию и собрать в таких непростых погодных условий 4,5 млн тонн зерновых.