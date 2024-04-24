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Могли потерять половину урожая. Томенко рассказал о подвиге алтайских аграриев

Могли потерять половину урожая. Томенко рассказал о подвиге алтайских аграриев

Из-за засухи и дождей аграрии Алтайского края оказались в сложнейшей ситуации, но им удалось преодолеть эту ситуацию 2023 год стал крайне неблагоприятным для сельского хозяйства Алтайского края: из-за засухи летом и затяжных осадков осенью крестьяне могли потерять до потери урожая, однако аграриям удалось преодолеть эту ситуацию и собрать в таких непростых погодных условий 4,5 млн тонн зерновых.

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