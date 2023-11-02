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Интерьер фотостудии: идеи, мебель, оборудование

Фотографии для современного человека являются неотъемлемой частью его жизни. Причем настолько привычной, что даже сложно представить себе, как изменился бы мир, не будь под рукой смартфонов с камерой, с помощью которых практически каждый день мы делаем снимки.

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