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Роскосмос в ближайшее время начнет работу по реализации российской марсианской миссии

Роскосмос в ближайшее время начнет работу по реализации российской марсианской миссии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что в ближайшее время госкорпорация развернет работы по реализации российской марсианской миссии – вместо отмененной миссии ExoMars-2022, готовившейся совместно с Европейским космическим агентством.

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