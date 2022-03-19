Роскосмос в ближайшее время начнет работу по реализации российской марсианской миссии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что в ближайшее время госкорпорация развернет работы по реализации российской марсианской миссии – вместо отмененной миссии ExoMars-2022, готовившейся совместно с Европейским космическим агентством.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что в ближайшее время госкорпорация развернет работы по реализации российской марсианской миссии – вместо отмененной миссии ExoMars-2022, готовившейся совместно с Европейским космическим агентством.
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