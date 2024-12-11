В Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Проводники смыслов»

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов», организованного в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
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