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В России обсудят единовременную выплату инвалидам и участникам ВОВ

В этот четверг на заседании Правительства Российской Федерации будет рассмотрен вопрос о единовременной выплате некоторым категориям граждан в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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