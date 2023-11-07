Наша страна остается костью в горле представителей западного мира. Соединенные Штаты Америки давно недовольны тем, что Россия ведет самостоятельную политику и последовательно защищает собственные национальные интересы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии