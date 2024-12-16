Владимир Колокольцев представил к награждению государственными наградами сотрудников полиции из Ставропольского края, которые спасли из пожара пенсионерку

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение представить сотрудников Госавтоинспекции ОМВД России «Буденновский» Ставропольского края лейтенантов полиции Наримана Курбанова и Магомеда Шаманова, а также участкового уполномоченного полиции отдела младшего лейтенанта полиции Артема Енина к награждению государственными наградами.
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