Электробусы «МиНиН» выйдут на маршруты: что из себя представляет новый транспорт

В этом году на маршруты в Нижнем Новгороде выйдут 120 электробусов «МиНиН». Пока они проходят обкатку и процедуру оформления в ГИБДД, но уже совсем скоро пассажиры смогут воспользоваться современным и экологичным общественным транспортом.
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