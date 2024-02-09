Электробусы «МиНиН» выйдут на маршруты: что из себя представляет новый транспорт

В этом году на маршруты в Нижнем Новгороде выйдут 120 электробусов «МиНиН». Пока они проходят обкатку и процедуру оформления в ГИБДД, но уже совсем скоро пассажиры смогут воспользоваться современным и экологичным общественным транспортом.