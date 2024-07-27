NASA и SpaceX объявили о запуске миссии Crew-9 на МКС 18 августа

Компания SpaceX и NASA США объявили в пятницу о планируемом запуске миссии Crew-9 на МКС 18 августа. Это заявление было сделано после того, как Федеральное управление гражданской авиации США дало зелёный свет на запуск ракеты Falcon 9 SpaceX, полёты которой были временно приостановлены из-за недавней аварии.