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Мировое обозрение

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В Германии обсуждают запрет двойного гражданства для мигрантов

В Германии обсуждают запрет двойного гражданства для мигрантов

Правящий блок Германии взялся за миграционную повестку с неожиданной стороны. Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, всерьез обсуждает запрет двойного гражданства для переселенцев и параллельное ужесточение языковых требований при натурализации.

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