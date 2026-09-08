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Золотой Alloy от Tether превысил отметку в $210 млн

Золотой Alloy от Tether превысил отметку в $210 млн

Резервы золотого синтетического доллара Alloy от Tether превысили $210 млн. Согласно последним данным компании, речь идет о продукте aUSDT, который выпускается под избыточное обеспечение токенизированным золотом Tether Gold (XAUt).

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