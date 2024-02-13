Рубль в ожидании: на какой уровень выйдет курс валют в России Ирэн Орлонская16 февраля Центробанк примет решение относительно ключевой процентной ставки, но это не единственное событие, которое окажет влияние на рубль.
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