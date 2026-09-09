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Север Пресс

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Власти Салехарда хотят утвердить правила для размещения самокатов

Власти Салехарда хотят утвердить правила для размещения самокатов

Власти Салехарда подготовили проект постановления, который определит, где нельзя размещать стоянки для самокатов, велосипедов и другого спортивного инвентаря.

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