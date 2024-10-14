Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных средств

Министерство финансов хочет усилить контроль над получателями бюджетных средств. Как сообщают Известия, к административной ответственности хотят привлекать компании и индивидуальных предпринимателей, которые получают государственные средства и при этом допускают ошибки в отчётности или несвоевременно подают документы.