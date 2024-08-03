ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мифы об абортах

Мифы об абортах

В одной из старых статей я касалась мифов, связанных с прерыванием беременности. К сожалению, в комментариях к статьям я вижу, что некоторым людям не хватает знаний в этом вопросе.

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