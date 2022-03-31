"Жестко полыхает все кругом": мощнейший пожар сейчас вспыхнул в городе - кадры

Жители Артема рассказали о мощнейшем пожаре, который сейчас вспыхнул в городе. Как уточняют очевидцы в Telegram — канале newsartema (12+), большой пал травы наблюдается возле объездной дороги.
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