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Война и переговоры ведутся одновременно

Война и переговоры ведутся одновременно

По   итогам  таки  состоявшихся  вчера  в Стамбуле переговоров   с  укропами. Мысли  вслух.***Часть  первая.

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Комментарии
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Ирина
Я не политик,не психолог и не социолог. Есть умы в Думе,которым за это платят и в оборонном министерстве тоже. Пусть думают,но дипломатическим путем трудно это решить,я думаю что только с позиции силы,кровь за кровь. Дать почувствовать нашим врагам в укропии и на западе,что мы ИХ СИЛЬНЕЕ.Они жалость и добро не воспринимают.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Если бы всё ограничивалось только &quot;укропией&quot;, возможно было бы как в 2008 году в Грузии. Есть вариант &quot;ударить наотмашь&quot; и результат - разруха на Украине, хаос и АЭС, которые превратятся в &quot;грязные бомбы&quot; хуже Чернобыля, биологическое и химическое заражение (а что им терять?) и т.д. Кто этого добивается? Радикалы на Западе. Думают что им &quot;не прилетит&quot;. Есть выражение &quot;Вода камень точит&quot;, а если под давлением и тонкой струйкой, то и режет. Просто не нужно делать потоп, а то и самим захлебнуться можно.
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9 час.
S
Serg
&quot;Вчера пан Попов, взявший у господина Мединского&quot;... Автор, уточните, что именно Попов &quot;взял&quot; у Мединского??? Что &quot;взял&quot;, во что &quot;взял&quot;, в какой позе &quot;взял&quot;?
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1 час.
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