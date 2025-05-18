Война и переговоры ведутся одновременно

Я не политик,не психолог и не социолог. Есть умы в Думе,которым за это платят и в оборонном министерстве тоже. Пусть думают,но дипломатическим путем трудно это решить,я думаю что только с позиции силы,кровь за кровь. Дать почувствовать нашим врагам в укропии и на западе,что мы ИХ СИЛЬНЕЕ.Они жалость и добро не воспринимают.

Игорь Кузнецов

Если бы всё ограничивалось только "укропией", возможно было бы как в 2008 году в Грузии. Есть вариант "ударить наотмашь" и результат - разруха на Украине, хаос и АЭС, которые превратятся в "грязные бомбы" хуже Чернобыля, биологическое и химическое заражение (а что им терять?) и т.д. Кто этого добивается? Радикалы на Западе. Думают что им "не прилетит". Есть выражение "Вода камень точит", а если под давлением и тонкой струйкой, то и режет. Просто не нужно делать потоп, а то и самим захлебнуться можно.