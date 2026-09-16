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В Минобороны РФ объяснили действия корвета в инциденте с датским вертолетом

В Минобороны РФ объяснили действия корвета в инциденте с датским вертолетом

МО РФ сообщило, что датский вертолет приближался к корвету «Сообразительный» и не отвечал на вызовы по международному каналу.

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