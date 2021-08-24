Иосиф Виссарионович разъясняет за предстоящие выборы

Темы дняПолитикаИосиф Виссарионович разъясняет за предстоящие выборы Паренек из Сан-Франциско. В преддверии очередного дня голо.сования в оппозиционной среде есть две тенденции.Вернуться к статье188НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенисЛюди, кто шарит в политике, за кого лучше голосовать? )))Кремлебот ПутинаТочно НЕ за косоглазых и очкастыхДенисА кто там китайцы?Кремлебот ПутинаВы на слух разницу между КОСОглазыми и УЗКОглазыми понимаете?ДенисХоть косо, хоть узкоглазые, неважно, ими можно назвать и япошек и корейцев. ”Вешайте в граммах“.)))Кремлебот ПутинаЗначит, не понимаете... Либо долбитесь в шары. Либо и то, и другое. Это, впрочем, было ожидаемо )))dez Перевозчиковза пучеглазых голосовать?ГМГеоргий Михалевопять гомно на вентилятор.Валерий ПашнинА его сейчас много будет литься. Переживем все эти лозунги и фантазию недругов России. Не впервой.Сергей МикульскийСталин - гений! Все про думу сказано верно! Едросная дума не отклонила ни одного предложения и указа Путина!ГБГеннадий БлиновТолько враги народа и тупые бездари могут сегодня мечтать о революции!!!ИИринаХа ,вот именно врагам России ,преступникам ,тупым ,никчемным паразитам ,и "а сейчас лучше ,чем в СССР ",после контрреволюции в Перестройку ,и они и боятся революции .Олег ГильмутдиновКак показала история, "мечты" о революции порой осуществляются. Правда пока это касается лишь цветных революций, дошедших до состояния пока мирных гомосексуальных... Извращено и оболгано будет всё! А враги народа, как и сам народ, бывают разными. Для одних враг народа - олигарх, а для других балласт разного рода от пенсионеров с минимальной пенсией и предпенсионеров до инвалидов, немощных и нищенствующих работяг. "Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!" отметили 10 человек в архиве Несколько дней назад в социальных сетях широко разошёлся скриншот скандального сообщения Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта России. После огласки она удалила свой аккаунт в Фейсбуке. Но у нас остался скриншот ее записи, который мы демонстрируем.VGVasily GolovКто при Сталине голосовал?когда не знаешь что и как происходило.лучше не возникать.Была попытка прорваться на его похороны.Не удалась.Масса народу,давки,перекрытие улицы,смерти.Это из рассказов там побывавших.Как провожали Хрущева,Брежнева,Андропова и др. из пятилетке пышных похорон.Не сравнить.Мы сами сделали из Президента царя.Что не может решить мэр,губернатор,то сразу к нему.Для чего эти чиновники?Если не решают вопрос ремонта школы или поликлиники? Кто его избирал?Олег ГильмутдиновВам сколько лет? Вы до сих пор не в курсе что есть политтехнологии?.. Или проще троллить за бабки кого угодно? На похороны великих или известных ходят все подряд и реально сочувствующие и проходимцы всех мастей, чтобы засветиться в очередной тусовке.Валерий ФедосеевМальчик из мерикании нам сказку рассказал, вот и пусть в пиндосрани голосует как заблагорассудится, а мы уж как-нибудь сами.Владислав ВладиславОчереднойтупой вброс.КотищевИ чего ты так, родимый запарился? К счастью, наша Дума ни хрена не решает, голосуют дружно за то, что Царь скажет, за то и получают хорошие зарплаты и пенсии, главное чтобы не мешали.Комментировать
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