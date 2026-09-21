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Diesel Hits New Record Above $6.50 As Export Ban Fears Mount, Gasoline Squeeze Looms

Diesel Hits New Record Above $6.50 As Export Ban Fears Mount, Gasoline Squeeze Looms

Diesel Hits New Record Above $6.50 As Export Ban Fears Mount, Gasoline Squeeze Looms UBS analysts warned that the global diesel squeeze could get worse as two major suppliers potentially pull barrels from an already strained petroleum products market.

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