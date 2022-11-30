Военное обозрение

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Ракеты TOW на Украине

Ракеты TOW на Украине

Самоходный TOW. На Украине такие уже появились. Источник: avia.wikisort.org Наступательный пакет 775 млн долларов в середине августа американское правительство выделило на помощь украинским националистам.

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