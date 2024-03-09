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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Аризоны» Ингрэм сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Детройта». Он делит лидерство в НХЛ по играм на ноль

26-летний канадец отразил все 28 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:0) и был признан первой звездой.

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