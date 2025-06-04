Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Данилов
    Лишить гражданства и депортировать«Пора вернуть и и...
  • Eduard
    Не то что платить,а сами эти деньги заберут! Родственникам вручат флаг Украины и всё!Погибшие солдаты ...
  • Eduard
    А как же,просто от родных это не зависит,а хунте платить не хочется!Погибшие солдаты ...

Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
V
Valery
Преступная хунта Зелибобы ничего и никому платить не будет!
Ответить
48 мин.
Eduard
А как же,просто от родных это не зависит,а хунте платить не хочется!
Ответить
39 мин.
Eduard
Не то что платить,а сами эти деньги заберут! Родственникам вручат флаг Украины и всё!
Ответить
38 мин.
наверх