Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.
Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины
Комментарии
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V
Valery
Преступная хунта Зелибобы ничего и никому платить не будет!
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48 мин.
Eduard
А как же,просто от родных это не зависит,а хунте платить не хочется!
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39 мин.
Eduard
Не то что платить,а сами эти деньги заберут! Родственникам вручат флаг Украины и всё!
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38 мин.
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