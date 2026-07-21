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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лалас о ЧМ-2026: «Лучший в истории. Гости турнира и сами американцы убедились в том, насколько прекрасны США, – через призму футбола. Я очень счастлив за свою страну и горжусь ею»

Бывший игрок сборной США Алекси Лалас подвел итоги проведения чемпионата мира-2026.  Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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