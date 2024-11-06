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Царьград

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Кто выиграл выборы в США: Камала Харрис или Дональд Трамп?

Кто выиграл выборы в США: Камала Харрис или Дональд Трамп?

Президентские выборы 2024 года в США вызвали повышенный интерес во всем мире. Основная борьба развернулась между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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