Деловая программа Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет 28–29 октября 2026 года в Москве, опубликована на официальном сайте мероприятия.
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