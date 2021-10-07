Представители США и Китая договорились о виртуальном саммите Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года могут провести виртуальный саммит, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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