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Мировое обозрение

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Иран пригрозил считать враждебными суда с отключённой навигацией в Ормузе

Иран пригрозил считать враждебными суда с отключённой навигацией в Ормузе

Главное в тезисах: Жёсткий ультиматум: ВМС Корпуса стражей исламской революции объявили, что суда с отключёнными навигационными и идентификационными системами при проходе Ормузского пролива будут считаться враждебными.

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