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Глава Нафтогаза Украины Витренко заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

Глава Нафтогаза Украины Витренко заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. На Украине не могут найти альтернативу российскому газу. Это признал глава "Нафтогаза" Юрий Ветренко, передает РИА Новости со ссылкой на "РБК-Украина".

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